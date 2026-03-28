RIVA DEL GARDA. Attimi di apprensione nella serata di oggi, sabato 28 marzo, alla stazione delle corriere, in viale Trento, dove la presenza di una sostanza irritante ha reso l’aria improvvisamente irrespirabile, costringendo a interrompere le attività all’interno dello stabile.



L’allarme è scattato poco dopo l’arrivo delle segnalazioni, con l’intervento dei vigili del fuoco, affiancati dagli agenti della polizia locale e dai carabinieri del radiomobile di Riva del Garda. L’area è stata messa in sicurezza e l’edificio temporaneamente chiuso.



Gli accertamenti hanno poi chiarito l’origine dell’episodio: si trattava di spray al peperoncino disperso nei locali, che ha provocato bruciore e difficoltà respiratorie.

Sono in corso le operazioni di aerazione e bonifica per ripristinare condizioni di sicurezza.