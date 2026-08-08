RIVA DEL GARDA. Intervento di soccorso nella tarda mattinata di oggi, sabato 8 agosto, nel canyon del torrente Albola, dove un turista australiano del 1987 si è infortunato a una caviglia mentre percorreva la forra insieme alla compagna (foto d’archivio).

La richiesta di aiuto è arrivata al Numero unico per le emergenze 112 alle 11.45, lanciata dalla donna. La coppia si trovava nella parte iniziale del canyon, all’altezza del salto numero 11.

La Centrale unica di emergenza ha quindi attivato la Stazione di Riva del Garda del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino e il gruppo tecnico forre. Quattro tecnici specializzati hanno raggiunto rapidamente il punto dell’incidente con l’attrezzatura necessaria per operare all’interno del canyon.

Nel frattempo è intervenuto anche l’elicottero, che ha trasportato sul posto un soccorritore della Stazione di Riva del Garda. Grazie alle indicazioni fornite dalle squadre a terra, il tecnico di elisoccorso è stato calato con il verricello fino a raggiungere l’infortunato.

Dopo essere stato stabilizzato, il turista è stato recuperato a bordo dell’elicottero insieme alla compagna, rimasta illesa. Entrambi sono stati quindi trasportati all’ospedale di Rovereto.