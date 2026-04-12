RIVA DEL GARDA. Intervento dei soccorsi nella serata del 12 aprile in via Pascoli a Riva del Garda, dove attorno alle 21 è stato segnalato al 112 un incendio all’interno di un appartamento. Le fiamme hanno interessato la camera di un alloggio situato al piano terra di un condominio. Due persone sono rimaste intossicate e sono state prese in carico dal personale sanitario intervenuto sul posto.



Per domare il rogo sono stati impegnati circa 15 vigili del fuoco, con autopompa e mezzi di supporto. Presenti anche un’ambulanza di Trentino Emergenza e la volante del Commissariato di polizia.



Al termine delle operazioni, l’appartamento è stato dichiarato inagibile. Gli altri residenti dello stabile hanno invece potuto rientrare nelle proprie abitazioni in condizioni di sicurezza.