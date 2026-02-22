PIETRAMURATA. Notte di superlavoro per i vigili del fuoco nella frazione di Dro. Alle 2.20 del 22 febbraio è scattato l’allarme per un incendio in via alla Busa. All’arrivo delle prime squadre il rogo era già generalizzato e interessava tre abitazioni. Le fiamme, partite da un garage pieno di attrezzature e legna, uscivano dal lato est e hanno intaccato le facciate a nord, una pensilina in legno a ovest e un cappotto sul lato sud.



Determinante la rapidità delle squadre di Dro, intervenute con aps e polisoccorso, che hanno evitato la propagazione ai tetti. In supporto sono arrivati rinforzi da Arco, Cavedine e Trento, per un totale di circa 50 vigili del fuoco, con due autoscale, due carri aria e quattro autobotti. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono durate circa quattro ore.



Dopo le verifiche con gli strumenti per il rilevamento del monossido e la ventilazione naturale degli ambienti, quasi tutti gli appartamenti sono risultati agibili. Solo un alloggio al piano terra, disabitato, è stato dichiarato temporaneamente non utilizzabile. Non si registrano feriti. I danni esterni sono stimati in almeno 60.000 euro. Sul posto ambulanza della Croce rossa, una pattuglia dei carabinieri e la sindaca di Dro.



Alle 8.20 una seconda chiamata ha riportato le squadre a Pietramurata, in via Milano. L’incendio ha interessato il poggiolo di una palazzina di tre piani con otto appartamenti. L’intervento tempestivo del proprietario ha limitato le conseguenze. Venti vigili del fuoco hanno completato le operazioni in circa un’ora. Due persone sono state trasportate al pronto soccorso di Trento per accertamenti. Anche in questo caso presenti ambulanza e carabinieri.