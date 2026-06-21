RIVA. Pam, bondola e vim torna ad animare il centro storico con migliaia di persone attese sotto i portici del municipio. Per la 46ª edizione arriva una novità assoluta: accanto alla tradizionale bondola lunga cinque metri sfilano anche due versioni più piccole, pensate per gestire al meglio le scorte durante la giornata.

La manifestazione, organizzata dall’associazione La Bacionela, è partita questa mattina da largo Medaglie d’Oro con il corteo accompagnato dalla banda di Cavedine e dalla scorta dei vigili del fuoco. Le tre bondole hanno raggiunto piazza Tre Novembre, dove i volontari hanno iniziato il lavoro di preparazione dei panini destinati alla distribuzione gratuita.

Anche quest’anno saranno serviti circa 20 mila panini preparati con oltre 12 quintali di mortadella, insieme a 12 mila litri tra vino e bevande. La distribuzione è iniziata intorno alle 10 e proseguirà fino all’esaurimento delle scorte o fino al termine della partecipazione del pubblico, che tradizionalmente si concentra fino al tardo pomeriggio.

La storia dell’evento affonda le radici nel 1980, quando un gruppo di amici del rione Marocco ideò una festa popolare capace di coinvolgere l’intera comunità. Da quell’idea nacque La Bacionela, associazione che ancora oggi mantiene vivo lo spirito originario dell’iniziativa: offrire un momento di convivialità e raccogliere fondi per attività solidali attraverso le offerte libere dei partecipanti.