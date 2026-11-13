ARCO. Non tutto è definito, alcune scelte saranno fatte in futuro, ma Azienda sanitaria e Provincia hanno una road map per il futuro dell'ospedale di Arco, almeno sul fronte del futuro utilizzo degli spazi un tempo occupati dai vecchi padiglioni «A» e «B». Lo spiega l'assessore provinciale alla salute Mario Tonina rispondendo a una interrogazione della consigliera provinciale Michela Calzà sul tema.«Per quanto attiene il padiglione "A", di cui ad oggi è in corso la ricostruzione con i fondi PNC di un primo lotto funzionale - spiega Tonina - è prevista e finanziata la progettazione della ricostruzione del secondo lotto di completamento. La progettazione quantificherà le risorse necessarie alla realizzazione del secondo lotto. In tale fase potrà essere valutata anche la realizzazione di spazi di foresteria rendendoli compatibili anche con l'esigenza di razionalizzare le funzioni amministrative a servizio dell'ospedale e del territorio.

Per il corpo principale dell'ampliamento, in aderenza al monoblocco, sono previsti maggiori spazi per circa 4.000 mq. La destinazione dei padiglioni "A" e "B" sarà compiutamente definita con le progettazioni esecutive. Al momento, nell'ambito della programmazione strategica, è stato valutato di destinare l'ampliamento, in aderenza al monoblocco, a funzioni prevalentemente amministrative presenti oggi sia in spazi pregiati che in situazione di promiscuità rispetto ad altre funzioni di carattere prettamente sanitario all'interno del monoblocco e dell'edificio Le Palme.Per quanto riguarda il padiglione "B" è in corso, nell'ambito del Piano Nazionale Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il miglioramento sismico.

Nell'ambito di questi interventi a medio termine si valorizzeranno anche gli esterni del corpo "B", riorganizzando anche gli accessi delle due strutture e accentrando in un'unica area le funzioni di Asuit sia ospedaliere che territoriali.L'ospedale di Arco è stato realizzato nei primi anni 2000 ed erano stati previsti, oltre alla costruzione del corpo principale, originariamente destinato alle funzioni strettamente sanitarie, lotti di completamento per la demolizione del padiglione "A", la ricostruzione dello stesso in due lotti che avevamo la finalità di completare l'opera anche con spazi per personale e mezzi di "Trentino Emergenza" e "118".

Gli interventi di ricostruzione dei lotti adiacenti al monoblocco, sono in parte in corso e in parte in programmazione pertanto, nell'ambito della realizzazione del corpo in adiacenza, verranno ricavati gli spazi per ospitare il "118" e dei garage strutturali per i mezzi. La recente apertura del Centro Crisi per Adolescenti presso, il terzo piano dell'edificio "le Palme", ha consentito la chiusura del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura, presso l'ospedale di Arco, liberando spazi per circa 800 metri quadrati che saranno utilizzati in due fasi. La prima per lo spostamento e la realizzazione di un Centro di Terapie Integrate in Oncologia Senologica e ambulatori ginecologici, previa ristrutturazione del reparto di dialisi.

La seconda per l'ampliamento del reparto di Pronto soccorso, in seguito allo spostamento del reparto di dialisi e la ricollocazione e l'ampliamento degli spazi di "Trentino Emergenza" e "118". Soluzione che consentirà, nelle more della realizzazione dell'ampliamento in aderenza del monoblocco, di dare soluzione alla carenza di spazi».Tonina conclude facendo riferimento a precedenti segnalazioni «di problematiche manutentive relative ai box», riferendo che «le stesse sono state sempre prese in carico e affrontate con interventi puntuali di manutenzione». D.P.