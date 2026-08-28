RIVA DEL GARDA. Parcheggi e navette potenziati per facilitare l’arrivo dei visitatori alla Notte di Fiaba. Fino al 30 agosto il servizio Rivetta sarà prolungato fino a mezzanotte su entrambe le linee, con 14 corse aggiuntive ogni sera. Il sistema permette di lasciare l’auto nel parcheggio di via Marone e raggiungere la città gratuitamente in autobus in circa cinque minuti.

Il parcheggio Rivetta si raggiunge dalla statale 45 bis, variante di Riva del Garda. Alla rotatoria vicino al quartiere fieristico, chi arriva da nord, quindi da Arco, deve prendere la prima uscita, mentre chi proviene da Riva e dalla valle di Ledro deve imboccare la terza. La linea C avrà quattro corse supplementari alle 22.30, 23, 23.30 e 24. La C+S, che raggiunge anche lungolago e spiagge, dopo le 19 continuerà ogni mezz’ora, con dieci collegamenti extra dalle 19.30 a mezzanotte.

La sosta costa 3 euro per 24 ore, con pagamento al parcometro tramite contanti oppure con MooneyGo, EasyPark e Telepass. Parcheggio gratuito, invece, per residenti dell’Alto Garda e di Ledro, lavoratori di Riva del Garda e possessori della Crew Card, esponendo le vetrofanie rilasciate da Apm o il relativo biglietto Crew Card, disponibile all’ufficio informazioni dell’Apt.

Per aumentare ulteriormente i posti durante la manifestazione è disponibile anche un parcheggio supplementare all’istituto tecnico Floriani, in viale dei Tigli 43. L’area è riservata alla Notte di Fiaba dalle 16 di mercoledì 26 fino alle 7.30 di domenica 30 agosto, offrendo così un’ulteriore possibilità a chi raggiunge Riva del Garda in auto nei giorni dell’evento.