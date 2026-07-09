ARCO. Torna completamente fruibile la Falesia Abissi di Massone, una delle pareti di arrampicata sportiva più conosciute del Garda Trentino, dopo un intervento di manutenzione straordinaria che ha interessato la parte sommitale della parete e l'area di accesso.

I lavori si sono resi necessari in seguito alle verifiche geologiche effettuate durante l'inverno nell'ambito delle attività di manutenzione dell'Outdoor Park Garda Trentino. I controlli avevano infatti evidenziato la presenza di materiale roccioso instabile e di vegetazione, fattori che contribuivano al progressivo deterioramento della parete e rendevano necessario un intervento di consolidamento.

L'operazione ha previsto la rimozione della vegetazione e dei blocchi instabili, oltre alla posa di opere di protezione e contenimento della roccia. L'obiettivo è ridurre il rischio di nuovi distacchi e garantire una fruizione più sicura e duratura dell'area, inserendosi nel programma di manutenzione delle infrastrutture outdoor del territorio.

La Falesia Abissi è considerata uno dei punti di riferimento per gli appassionati di arrampicata grazie alle sue vie tecniche e alla caratteristica parete strapiombante, che negli anni l'ha resa una meta di richiamo per climber provenienti da tutta Italia e dall'estero.

I lavori sono stati eseguiti dalla società Friends of Arco, specializzata negli interventi in ambiente verticale e nella manutenzione delle falesie. Al termine dell'intervento, i Garda Rangers hanno provveduto alla pulizia e alla sistemazione della base della parete, ripristinando l'accesso e rendendo nuovamente utilizzabile l'intera area.

«Grazie al lavoro della ditta incaricata e all'impegno dei Garda Rangers, il settore "Abissi" della Falesia di Massone, una delle più amate e frequentate del Garda Trentino, torna fruibile in ottime condizioni dopo un importante intervento di consolidamento e pulizia della parete. È un risultato che conferma quanto siano fondamentali il monitoraggio, la cura e la manutenzione continua di un patrimonio outdoor che appartiene al territorio, ai suoi ospiti e alla comunità locale», ha dichiarato il presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo, Silvio Rigatti.