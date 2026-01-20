ARCO. È scomparsa all'età di 95 anni Dolores Bombardelli, per generazioni di altogardesani semplicemente "la maestra Dolores", un punto di riferimento umano e professionale che ha segnato l'infanzia di centinaia di bambini tra gli anni Cinquanta e gli Ottanta.



Dolores era nata in una famiglia di educatori - la madre, Ketty Bombardelli, insegnante alle elementari di Dro e poi alle medie, è ancora oggi ricordata nel "Sentiero della Maestra" Sat 667 che da Braila scende al paese - e intraprese giovanissima la professione seguendo proprio le orme materne. Iniziò la carriere nelle scuole di Rico Massimo, poi Pratosaiano, Braila, Arco, Bolognano e infine Massone. Per quarant'anni esatti è stata in aula, fino al pensionamento nel 1990. Anche dopo aver lasciato la cattedra, Dolores non ha mai smesso di essere "la maestra" per chi l'aveva avuta.



Anche a distanza di tempo dal pensionamento, infatti, numerosi ex alunni raccontano di averla incontrata durante le sue passeggiate: in quei momenti, Dolores era solita riconoscerli immediatamente, richiamandone il nome di battesimo e spesso un dettaglio personale legato agli anni di scuola: un tratto caratteristico della calligrafia, un'abitudine durante le lezioni o un episodio scolastico. Questo ricordo preciso, dopo tanti anni, è stato per molti il segno più evidente della sua attenzione verso ciascuno studente. Una passione smisurata per l'insegnamento. Curiosa per natura, Dolores coltivava la pittura e il disegno come passione e hobby.



Oggi la comunità altogardesana la piange con commozione e sincera gratitudine. Il funerale si è svolto questa mattina, 20 gennaio.