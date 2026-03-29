CENIGA. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 29 marzo, lungo la Gardesana occidentale, poco a sud dell’abitato. L’allarme è scattato intorno alle 18.30, all’altezza del ristorante Pergola. Sul posto sono intervenute due ambulanze: ferite leggere per una donna di 48 anni.



L’incidente ha avuto ripercussioni sulla viabilità, in un orario già caratterizzato da traffico sostenuto lungo l’arteria gardesana. Si sono registrati rallentamenti e code nella zona interessata.



La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte degli operatori intervenuti.