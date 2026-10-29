RIVA DEL GARDA. Un passaporto per scoprire l’olio extravergine d’oliva, raccogliere timbri visitando frantoi e olivaie e ricevere un regalo al termine del percorso. È la novità dell’edizione 2026 di Frantoi Aperti, l’appuntamento dedicato alla tradizione olivicola del Garda Trentino, in programma sabato 7 e domenica 8 novembre. Due giornate tra degustazioni, visite guidate, passeggiate e incontri con i produttori, con sette frantoi coinvolti e dieci esperienze in calendario.

La principale novità si chiama EVO Pass, un passaporto gratuito disponibile negli info point di Garda Trentino e nei frantoi aderenti. Per completarlo bisognerà raccogliere tre timbri partecipando ad altrettante attività: vivere una Garda Trentino Experience in frantoio o in olivaia, percorrere il Sentiero dell’Olivo ad Arco e acquistare olio o prodotti a base di oliva presso uno dei produttori partner.

Una volta ottenuti i tre timbri, i partecipanti potranno presentare il passaporto in uno degli info point durante il fine settimana dell’evento e ricevere un gadget in regalo. L’iniziativa vuole incentivare la scoperta del territorio attraverso un percorso che unisce la produzione dell’olio, il paesaggio e le tradizioni locali.

Il programma di Frantoi Aperti offrirà la possibilità di conoscere da vicino le diverse fasi della lavorazione delle olive, assaggiare l’olio appena prodotto e scoprirne le caratteristiche attraverso degustazioni guidate e abbinamenti gastronomici.

Tra gli appuntamenti, Agraria Riva del Garda accompagnerà i visitatori sul Monte Brione per assistere alla raccolta delle olive e seguirne il percorso fino alla trasformazione in frantoio. Domenica sarà inoltre proposta l’esperienza «Dal frantoio alla tavola», con visita guidata e degustazione nella Galleria del Gusto.

A Maso Bòtes i partecipanti potranno visitare l’olivaia e la struttura produttiva, concludendo il percorso con un aperitivo a base di pan di molche e un cocktail analcolico all’olio. Madonna delle Vittorie proporrà invece un incontro tra l’olio nuovo Nòf e i sapori della tradizione contadina, con la possibilità di proseguire l’esperienza a tavola.

Il calendario comprende anche gli assaggi di olio extravergine e prodotti locali di OlioCRU, le visite all’Acetaia del Balsamico Trentino, dove sarà possibile degustare un gelato artigianale all’olio, e la scoperta della tradizionale macina in pietra del Frantoio Bertamini. Durante il fine settimana alcuni frantoi saranno inoltre aperti per visite e brevi degustazioni.

Particolarmente ricco il programma di domenica 8 novembre, quando si svolgerà l’escursione guidata «Lungo la via dell’oro verde», lungo il Sentiero dell’Olivo di Arco. Un itinerario dedicato alla storia di una coltivazione che da secoli caratterizza il paesaggio dell’Alto Garda.

Nella stessa giornata, dalle 11 alle 15, l’olivaia al Dosso di Romarzollo ospiterà «Frantoi Aperti in olivaia», con degustazioni dell’olio nuovo accompagnate dagli esperti di Slow Food, musica dal vivo e la possibilità di organizzare un picnic tra gli ulivi con prodotti gastronomici locali.

L’iniziativa rientra nel calendario del Mese del Gusto e rappresenta uno degli appuntamenti dedicati alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari del territorio. L’obiettivo è far conoscere ai visitatori non soltanto le qualità dell’olio extravergine, ma anche il lavoro dei produttori e il patrimonio paesaggistico legato all’olivicoltura.

«L’olio extravergine d’oliva non è soltanto un’eccellenza del Garda Trentino: è un patrimonio che racconta chi siamo, dalle tradizioni al paesaggio, fino alla passione di chi lo produce», ha dichiarato Silvio Rigatti, presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo.

«Giunti alla sesta edizione, continuiamo a lavorare fianco a fianco con i frantoi per proporre un ricco programma di Garda Trentino Experience», ha aggiunto Rigatti, sottolineando come il nuovo EVO Pass rappresenti un invito a esplorare i luoghi e le tradizioni dell’oro verde.