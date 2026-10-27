RIVA DEL GARDA. Riva del Garda si trasforma per due giorni in una vetrina internazionale dedicata al turismo del vino. Al quartiere fieristico ha preso il via la seconda edizione di FINE Italy, il salone organizzato da Riva del Garda Fierecongressi in collaborazione con Feria de Valladolid, che riunisce aziende vitivinicole, consorzi e destinazioni turistiche con l'obiettivo di rafforzare le relazioni commerciali e valorizzare i territori.

I numeri raccontano una manifestazione in crescita: sono 100 gli espositori presenti, oltre il 30% in più rispetto alla prima edizione, con una rappresentanza delle principali regioni vitivinicole italiane e di realtà internazionali provenienti da Spagna, Germania e Slovenia. A incontrarli sono 90 buyer esteri, selezionati tra tour operator, agenzie di viaggio e Destination Management Company, in arrivo da Canada, Stati Uniti, Brasile, Messico, Argentina e diversi mercati europei.

L'enoturismo si conferma un'opportunità per le imprese del settore, che attraverso l'accoglienza, le esperienze in cantina e la vendita diretta possono diversificare le proprie attività e rafforzare il legame con il territorio. Un modello che unisce vino, paesaggio e cultura locale, contribuendo anche alla valorizzazione delle aree rurali.

«L'enoturismo è una forma di turismo strategica che vale 3 miliardi di euro ed è in forte crescita», ha dichiarato il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, intervenuto all'inaugurazione con un videomessaggio. Secondo il ministro, il turismo del vino rappresenta uno strumento per destagionalizzare i flussi e portare nuove opportunità economiche nei territori.

La crescita di FINE Italy conferma l'interesse del mercato verso il comparto. «Desideriamo offrire uno strumento concreto per sviluppare nuove relazioni commerciali e valorizzare il patrimonio vitivinicolo italiano, mettendo in connessione i territori con i buyer internazionali», ha sottolineato Enzo Bassetti, presidente di Riva del Garda Fierecongressi.

Anche per il Trentino l'appuntamento rappresenta un'occasione per rafforzare la propria presenza sui mercati esteri. L'assessore provinciale al turismo Roberto Failoni ha evidenziato il valore del confronto tra territori e operatori internazionali, sottolineando la necessità di promuovere le eccellenze enoturistiche locali e di attrarre visitatori durante tutto l'anno.

Il sindaco di Riva del Garda Alessio Zanoni ha richiamato invece la capacità della città di ospitare manifestazioni internazionali grazie alla sua posizione strategica e alla vocazione all'accoglienza. Per Silvio Rigatti, presidente di Garda Dolomiti, la collaborazione tra aziende e istituzioni è fondamentale per rafforzare l'attrattività della destinazione.

Oltre agli incontri tra imprese e buyer, il programma della manifestazione prevede conferenze e tavole rotonde con istituzioni ed esperti internazionali. L'obiettivo è costruire nuove prospettive per il turismo del vino italiano ed europeo, puntando sulla collaborazione tra territori e sulla capacità di trasformare le eccellenze produttive in esperienze turistiche.