TORBOLE. Durante un servizio di controllo straordinario effettuato nella notte del 2 maggio a Torbole, la Polizia Stradale di Riva del Garda ha ritirato tre patenti ad altrettanti conducenti risultati positivi ai test per l'assunzione di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta con l'ausilio di un ufficio mobile attrezzato e ha visto l'impiego di moderni kit diagnostici per il test rapido della saliva, che permettono di ottenere un'analisi preliminare direttamente su strada.



In totale sono stati 85 i conducenti sottoposti a verifica: per i tre risultati positivi è scattato il ritiro cautelativo del titolo di guida per 10 giorni, in attesa della conferma definitiva dei laboratori.



I controlli sono proseguiti anche nel pomeriggio del 3 maggio lungo la statale 12 del Brennero, a Rovereto. In questo caso, gli agenti hanno fermato un automobilista straniero trovato in possesso di 2,50 grammi di droga per uso personale: all'uomo è stata ritirata la patente ed è seguita la segnalazione al Commissariato del Governo di Trento. Analoghi servizi - si legge nella nota della Polizia stradale di Trento - saranno reiterati nel corso delle prossime settimane allo scopo di contrastare il fenomeno della guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti.