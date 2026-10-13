RIVA DEL GARDA. Paura sulla ferrata di Cima Capi, dove un’escursionista austriaca di 43 anni è rimasta ferita dopo una caduta lungo il percorso attrezzato. L’incidente è avvenuto oggi, 13 ottobre, a circa 750 metri di quota. La donna, nata nel 1983, stava affrontando l’itinerario insieme a un compagno quando è precipitata, riportando un trauma alla testa e alcune escoriazioni. È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per recuperarla.

L’allarme è scattato intorno alle 13.30, quando il compagno di escursione, rimasto illeso, ha contattato il Numero unico per le emergenze 112. La Centrale unica ha immediatamente attivato l’elicottero sanitario e la stazione di Riva del Garda del Soccorso alpino e speleologico trentino, che ha messo a disposizione due operatori per supportare le operazioni.

Raggiunta la zona dell’incidente, l’équipe sanitaria è stata sbarcata dall’elicottero per prestare le prime cure alla ferita. I soccorritori hanno provveduto a immobilizzare la donna su un asse spinale, mentre il compagno è stato recuperato mediante verricello. Le operazioni sono proseguite con altre manovre per riportare a bordo la paziente, il personale sanitario e il tecnico di elisoccorso con le attrezzature.

L’intervento, che ha richiesto complessivamente tre manovre di verricello, si è concluso intorno alle 14.30. L’escursionista è stata trasportata in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento per gli accertamenti e le cure necessarie. Il compagno è stato invece accompagnato a Riva del Garda, da dove ha potuto fare rientro autonomamente.