ARCO. Incendio in corso, in un’abitazione privata nella zona di Vignole, non lontano dall’hotel Everest. Immediato l’intervento dei soccorsi per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.



Due persone sono state assistite dal personale sanitario e affidate alle cure dell’ambulanza, con sintomi da intossicazione da fumo. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arco, con il supporto dei colleghi di Riva del Garda, oltre ai carabinieri e al personale di Trentino Emergenza. Le operazioni si sono concentrate sul contenimento del rogo e sulla verifica della sicurezza dell’edificio.



Al momento le cause dell’incendio restano in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.