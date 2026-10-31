ARCO. Si sono concluse alle 19 le operazioni di soccorso per una cordata di due arrampicatori rimasta in difficoltà lungo la via Nataraj, a Mandrea, nel territorio di Arco. I due si trovavano sull'ottava lunghezza quando, a causa di un probabile errore di valutazione dell'itinerario, sono finiti fuori via, senza possibilità di proseguire o di calarsi in sicurezza.

La richiesta di aiuto è arrivata alla Centrale unica di emergenza 112 intorno alle 17.10. È stato quindi attivato l'elisoccorso, mentre alcuni operatori della Stazione di Riva del Garda del Soccorso alpino e speleologico trentino si sono messi a disposizione in piazzola.

L'elicottero ha individuato rapidamente i due arrampicatori in parete. Due tecnici di elisoccorso sono stati verricellati su una cengia soprastante, dalla quale hanno raggiunto e recuperato la cordata attraverso manovre di corda.

I due climber sono stati quindi portati a bordo del velivolo in due rotazioni, insieme ai tecnici di elisoccorso. Una volta raggiunta la piazzola, sono stati accompagnati dai soccorritori della Stazione di Riva del Garda fino alla loro automobile.

L'intervento si è concluso senza ulteriori criticità.