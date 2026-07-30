ARCO. Momenti di apprensione nella notte all'ospedale di Arco, dove è scattato un allarme incendio dopo che del fumo è stato notato uscire dall'ex reparto di Psichiatria, attualmente non utilizzato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Arco, insieme ai carabinieri e alla polizia, che hanno effettuato un controllo dell'area interessata.

I soccorritori hanno individuato una stanza completamente invasa dal fumo e caratterizzata da un forte odore acre di plastica bruciata. Dopo le verifiche, l'area è stata messa in sicurezza e ventilata per eliminare il fumo.

Secondo una prima ricostruzione, l'origine dell'episodio potrebbe essere riconducibile al surriscaldamento di alcune apparecchiature elettriche presenti nei locali. Sono in corso gli accertamenti per stabilire con precisione le cause dell'accaduto. Non si registrano feriti né conseguenze per l'attività dell'ospedale.