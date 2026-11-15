RIVA DEL GARDA. Costi energetici sempre più pesanti, emergenza idrica e difficoltà nel garantire un ricambio generazionale. L'agricoltura trentina guarda al futuro con diverse criticità ancora aperte. È il quadro emerso a Riva del Garda, dove si è svolta la 76ª Giornata del Ringraziamento di Coldiretti Trentino Alto Adige, appuntamento dedicato al valore del raccolto e al ruolo delle aziende agricole nella tutela del territorio.

Nel corso dell'incontro, il presidente Gianluca Barbacovi ha tracciato un bilancio delle principali battaglie portate avanti dall'organizzazione nel 2026, tornando a chiedere alla Provincia un intervento economico per contenere l'aumento dei costi di produzione, con particolare attenzione al gasolio agricolo. Una richiesta già formalizzata all'amministrazione provinciale per sostenere le imprese alle prese con il rincaro di energia, carburanti e fertilizzanti.

Tra le questioni più urgenti c'è anche la gestione delle risorse idriche. Secondo Barbacovi, i cambiamenti climatici e i periodi di siccità rendono necessario investire in una rete diffusa di bacini di accumulo e invasi, in grado di conservare l'acqua piovana e garantire maggiore continuità alle produzioni.

Il presidente di Coldiretti ha richiamato inoltre la necessità di difendere il lavoro agricolo e contrastare la concorrenza sleale. Tra le richieste rivolte all'Unione europea c'è il mantenimento della condizionalità sociale nella nuova Politica agricola comune, affinché l'accesso ai finanziamenti pubblici continui a essere legato al rispetto dei diritti dei lavoratori.

Spazio anche alla tutela dei consumatori e alla qualità dell'alimentazione. Con la campagna «Campagna Amica per la Salute», Coldiretti punta a promuovere prodotti locali e filiere corte, chiedendo in particolare che nelle mense scolastiche vengano privilegiati alimenti sani e non ultraprocessati. L'organizzazione intende inoltre rendere stabile la presenza dei mercati contadini negli ospedali, dopo l'esperienza dello scorso luglio al Santa Chiara di Trento, realizzata insieme all'Azienda sanitaria.

Sul futuro del comparto è intervenuto anche il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, che ha riconosciuto il ruolo delle aziende agricole nella valorizzazione del territorio e nella tutela delle produzioni locali. Tra le questioni da affrontare ha citato l'aumento dei costi delle materie prime, la gestione dell'acqua e la convivenza con i grandi carnivori.

L'assessora provinciale all'agricoltura Giulia Zanotelli ha invece posto l'accento sul ricambio generazionale, ricordando l'iniziativa avviata insieme a Cooperfidi per sostenere i giovani agricoltori attraverso l'abbattimento del costo degli interessi e facilitare gli investimenti. Tra le priorità indicate anche la zootecnia, l'irrigazione, la gestione delle fitopatie e la competitività delle imprese.

A sottolineare il legame tra agricoltura e salute è stato l'assessore provinciale Mario Tonina, mentre il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini ha ricordato il valore economico, sociale e culturale del lavoro nei campi.