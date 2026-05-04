Smarriscono il sentiero di rientro al buio: due alpinisti recuperati in elicottero

SARCA. Attimi di apprensione nella serata di ieri sopra Sarche, in Valle del Sarca, dove due climber tedeschi si sono trovati in difficoltà durante la discesa dalla via “Le strane voglie di Amélie” sul Piccolo Dain. I due, nati nel 1958 e nel 1974, hanno perso la traccia del sentiero di rientro, chiedendo aiuto quando ormai l’imbrunire rendeva più complicate le operazioni.

La chiamata al Numero unico di emergenza è arrivata intorno alle 20.30. Subito la Centrale unica ha attivato il Soccorso alpino e speleologico trentino, con le stazioni di Trento - Monte Bondone e Riva del Garda, intervenute in sinergia con i vigili del fuoco.

Dopo l’individuazione dei due grazie alla fotoelettrica, è stato avviato un primo tentativo di avvicinamento via terra: cinque soccorritori da Trento - Monte Bondone e tre da Riva del Garda hanno coordinato le operazioni. Tuttavia, la posizione dei climber, finiti leggermente fuori traccia dopo alcune calate effettuate in autonomia, ha reso più complesso il recupero.

Valutati rischi e tempi in una zona impervia, si è quindi deciso di richiedere l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero, decollato da Trento, ha recuperato entrambi illesi, riportandoli a valle. L’intervento si è concluso intorno alle 23.30.