Arco, incendio in una casa a Vignole: due intossicati

ARCO. Incendio in corso, in un’abitazione privata nella zona di Vignole, non lontano dall’hotel Everest. Immediato l’intervento dei soccorsi per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Due persone sono state assistite dal personale sanitario e affidate alle cure dell’ambulanza, con sintomi da intossicazione da fumo. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arco, con il supporto dei colleghi di Riva del Garda, oltre ai carabinieri e al personale di Trentino Emergenza. Le operazioni si sono concentrate sul contenimento del rogo e sulla verifica della sicurezza dell’edificio. Disagi al traffico anche sulla vicina statale della Maza, parzialmente occupata dai mezzi di soccorso.

Al momento le cause dell’incendio restano in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.