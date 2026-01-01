Festività in corsia: anche a Capodanno i sanitari non si fermano. Gli auguri dall’ospedale di Arco

ARCO. Sono molte le categorie di lavoratori che, anche durante le festività natalizie, continuano a garantire servizi essenziali alla comunità, vegliando su chi trascorre questi giorni con familiari e amici. Tra loro ci sono, in prima linea, i sanitari impegnati nelle strutture della provincia, chiamati a non fermarsi neppure nelle notti di festa.



Nelle corsie e nei reparti il lavoro prosegue senza pause, tra turni notturni e reperibilità, per assicurare cure, assistenza e sicurezza ai pazienti. Un impegno silenzioso ma costante, che rappresenta uno dei pilastri del sistema sanitario trentino, soprattutto nei momenti in cui l’attenzione è concentrata altrove.



All’Ospedale di Arco, allo scoccare del nuovo anno, alcuni operatori sono riusciti a ritagliarsi pochi minuti per un brindisi semplice e informale e scattare una foto. Un gesto di condivisione tra colleghi, fatto di auguri rapidi e sorrisi, prima di tornare alle proprie mansioni.



Un pensiero che, da Arco, si è idealmente allargato a tutti i trentini: un augurio di buon anno accompagnato dalla consapevolezza che, anche nei momenti di festa, c’è chi continua a lavorare per il bene di tutti, con professionalità e senso del dovere.