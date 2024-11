Panariello gira la nuova fiction ad Arco: sarà presto  disponibile su Rai Play

ARCO. Sono iniziate mercoledì ad Arco le riprese di «Tutta Scena», nuova serie televisiva prodotta da One More Pictures e destinata a Rai Play, con la regia di Nicola Conversa. La fiction, le cui riprese si concluderanno il 7 novembre, racconta storie ambientate in alcuni angoli caratteristici del Trentino, con Arco e Rovereto scelte come principali location.



Nella giornata di martedì alcune scene sono state girate sulla lizza del castello, poi la troupe si è spostata nei pressi del Municipio di Piazza 3 Novembre e all'interno del «Corner Caffè» di via XIV Maggio.



Uno dei protagonisti della serie è l'attore comico fiorentino Giorgio Panariello, celebre per personaggi come Mario il bagnino e per le sue imitazioni, a cominciare da quella del cantante Renato Zero. Panariello ha anche condotto edizioni di grande successo del Festival di Sanremo.



La produzione di «Tutta Scena» rappresenta un'importante vetrina per il territorio, valorizzando il patrimonio culturale e naturale di Arco e Rovereto, che saranno al centro di questa nuova avventura televisiva.



La serie sarà presto disponibile su Rai Play. Commentando le riprese in un post diffuso sui social, il sindaco Alessandro Betta ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione: «Ciak si gira, siamo ad Arco. Guardate un po' chi c'è tra noi, Giorgio Panariello. Possiamo dire che la nostra città è apprezzata anche dalle persone che hanno scritto un pezzettino di storia italiana nel mondo dello spettacolo. È una bella soddisfazione».