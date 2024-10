Vipiteno tra i borghi più cercati in Italia sul Web, i tedeschi amano Malcesine: lo studio “Telepass”

TRENTO. Telepass, azienda leader nel settore del telepedaggio e della mobilità integrata, presenta i risultati dello studio “Borghi italiani online (edizione 2024)”, il paper che esplora le tendenze di ricerca sul web per comprendere l’interesse crescente verso le piccole perle del nostro patrimonio culturale e naturale.



Vipiteno occupa il terzo posto nella classifica dei borghi più cercati sul web in Italia nei mesi di novembre e dicembre. Situato nell’Alta Valle Isarco, in Trentino-Alto Adige, Vipiteno è una località molto apprezzata nei mesi invernali per i suoi impianti sciistici e ha registrato 135 mila ricerche su internet a dicembre e oltre 90 mila a novembre 2023.



Durante i mesi estivi, Tropea e Alberobello dominano le ricerche, mentre borghi come Maratea e Otranto registrano picchi di interesse rispettivamente a luglio e agosto.



Lo studio rivela anche quali borghi sono maggiormente cercati dai turisti stranieri. Tropea, invece, domina le ricerche in Svizzera, mentre Alberobello, con i suoi iconici trulli, è il borgo italiano più ricercato in Francia, Regno Unito e Spagna. Vernazza, nelle Cinque Terre, è molto popolare negli Stati Uniti. In Germania, invece, Malcesine, situato sul Lago di Garda, continua a essere una delle mete preferite grazie al suo fascino naturalistico e storico.