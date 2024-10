Basta promozione turistica divisa per regioni: via al protocollo "Garda Unico" insieme a Veneto e Lombardia

RIVA DEL GARDA. "Garda Unico" è un progetto di comunicazione per valorizzare in maniera unitaria, sotto il profilo di di marketing turistico e della promozione territoriale, il lago di Garda. Oggi la Giunta provinciale, su indicazione dell'assessore Roberto Failoni, ha approvato il Protocollo di Intesa tra la Provincia autonoma di Trento e le Regioni Lombardia e del Veneto.

"È qualche tempo che, insieme ai colleghi delle Regioni confinanti, stiamo ragionando su un progetto che sia in grado di valorizzare il nostro straordinario Lago di Garda come un unicum, e questo proprio perché, pur attraversando i confini amministrativi, il lago nell'immaginario collettivo è da sempre percepito come un territorio unico. Il programma che vogliamo mettere in campo punta alla valorizzazione complessiva di questo bene inestimabile - commenta in una nota l'assessore Failoni -. Senza considerare che l'idea di un Garda senza confini, riconosciuto a livello sovraregionale, rispecchia non solo l'identità geografica e culturale del lago, ma anche le esigenze moderne di marketing territoriale. Un approccio unitario è cruciale per migliorare la competitività dell'area, garantendo una promozione integrata e coordinata che mette in luce le caratteristiche uniche del Garda".

FOTO Mattia Bonavida Photography