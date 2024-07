Presenza degli orsi in Trentino, lo scorso anno ci sono state 763 segnalazioni

ARCO. Proseguono gli incontri territoriali voluti dall'assessore provinciale all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca con delega ai grandi carnivori, Roberto Failoni che ieri, 3 luglio, era ad Arco, insieme al dirigente del Servizio faunistico provinciale Alessandro Brugnoli, al coordinatore del settore grandi carnivori Claudio Groff, al direttore operativo di Trentino Marketing Nicola Polito e ad altri referenti dei Servizi Faunistico e Foreste e di Trentino Marketing.



Tra i tanti temi affrontati nel confronto con i rappresentanti istituzionali dell'Alto Garda e Ledro, della Valle dei Laghi, della Vallagarina e del Territorio Val d'Adige, si è partiti dalla Direttiva Habitat e dal PACOBACE - il Piano d'Azione interregionale per la conservazione dell'Orso bruno sulle Alpi centro-orientali per tracciare poi le principali misure di prevenzione adottate.



In primis l'installazione dei cartelli di attenzione lungo strade forestali e sentieri, mille quelli già collocati, e dei cassonetti anti-orso, in continua implementazione.



Durante l’incontro il dirigente Alessandro Brugnoli ha presentato i numeri del rapporto Grandi Carnivori, fra questi quelli riferiti all’orso vedono: “763 segnalazioni di presenza nel corso del 2023 nelle zone interessate, 79 sono invece i genotipi di orso campionati nell'areale di distribuzione che corrispondono a un centinaio di esemplari, subadulti esclusi".



Tanti gli interventi degli amministratori dei territori coinvolti, che hanno riportato i timori registrati fra i cittadini, chiesto chiarificazioni e precisazioni su singoli argomenti ed episodi all'assessore provinciale Failoni e ai tecnici provinciali.