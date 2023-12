Cooperativa Lavoro Brione premiata dalla Cassa Edile per il suo comportamento virtuoso

ARCO. Con il raggiungimento del trentesimo anniversario di fondazione, la Cooperativa Lavoro Brione (in sigla C.L.B.) è stata premiata dalla Cassa Edile di Trento per il suo comportamento virtuoso. L’impresa cooperativa, che ha sede a Arco in via Santa Caterina, è specializzata in opere edili come la costruzione e ristrutturazione di edifici residenziali, industriali e commerciali, di strade e opere di urbanizzazione e di prefabbricati in legno. In questi trent’anni di attività ha raggiunto tanti importanti traguardi, in primis sotto il profilo occupazionale: oggi dà lavoro a 22 addetti, dei quali 12 sono soci cooperatori e quindi ricoprono un ruolo attivo nella crescita e nello sviluppo dell'impresa.



Nell’ambito dei lavori socialmente utili (Progettone), nel corso degli ultimi anni la cooperativa ha offerto un’occupazione a circa 50 persone ogni anno, aiutandole anche a trovare un inserimento stabile in aziende locali. Il riconoscimento della Cassa Edile, dunque, è stato particolarmente apprezzato, poiché C.L.B. è stata premiata come migliore azienda degli ultimi 10 anni per la presentazione e il pagamento delle regolarità contributive.



«È un risultato di cui andare molto fieri – dichiara il presidente Luigino Pedrini –, in quanto riflette il nostro impegno e la nostra responsabilità e conferma la solidità e l’efficienza organizzativa con cui operiamo». La cooperativa è ben inserita nel sistema cooperativo trentino: fin dalla fondazione ha infatti scelto di aderire alla Federazione Trentina della Cooperazione e di associarsi al Consorzio Lavoro Ambiente, all’interno del quale svolge un ruolo attivo nella gestione degli appalti nel settore edile.



In trent’anni C.L.B. ha infatti maturato un’importante esperienza nel settore dell’edilizia, che prosegue cogliendo anche i nuovi stimoli. «Le idee giovani consentono di tenerci in continuo aggiornamento e di stare al passo con i tempi e le innovazioni tecnologiche – spiega il direttore Mirko Pedrini –. Ci proponiamo sul mercato con un’ampia gamma di offerte rivolte sia al settore privato che a quello pubblico. Collaboriamo attivamente con gli studi tecnici, mettendo a disposizione dei clienti la nostra competenza e professionalità, per guidarli nelle scelte più efficienti e nella risoluzione delle problematiche. Siamo in grado di offrire al cliente un servizio chiavi in mano che parte dalla progettazione fino alla gestione delle finiture e degli impianti, avvalendoci della collaborazione con qualificate ditte locali».



La C.L.B. è inoltre attiva anche nel sociale. In convenzione con il Consorzio Lavoro Ambiente e il Servizio Occupazione e Valorizzazione Ambientale della Provincia, si occupa di lavori socialmente utili, dedicando risorse significative nella gestione del personale dei progetti in essere sul territorio. Questo impegno sociale aggiunge un importante elemento di responsabilità e servizio alla comunità, dando impiego a più di 50 persone.



In occasione della festa per il trentennale, i soci della cooperativa hanno rivolto un ringraziamento accorato al presidente Luigino Pedrini che fin dall’anno di fondazione è sempre stato al timone dell’impresa e che con merito l’ha portata a tagliare questo importante traguardo, ponendo allo stesso tempo solide basi per il suo futuro. Inoltre, un doveroso ringraziamento è andato allo storico revisore dei conti, Mauro Stanga, che fin dall’inizio ha contribuito ad una gestione efficiente e responsabile dell’impresa.