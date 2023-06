Grave incidente furgone-moto ad Arco, un 31enne in rianimazione al Santa Chiara di Trento

Alto Garda / Lo scontro

Il sinistro stradale è avvenuto dopo le ore 12:30 di oggi, giovedì 29 giugno, nella frazione di Bolognano. Tempestivi i soccorsi, sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco volontari che hanno consentito la messa in sicurezza dell’area interessata



NAGO Ragazza cade in moto: ricoverata in codice rosso. Traffico in tilt