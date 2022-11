A Riva e Arco boom per i mercatini di Natale, negli hotel fioccano le prenotazioni

ALTO GARDA. E adesso ci sono proprio tutti. Con l'inaugurazione del suggestivo Mercatino di Canale di Tenno, proprio nella prima domenica dell'Avvento, la proposta natalizia dell'Alto Garda gira a pieni regime. E da Arco a Riva passando per Canale, la risposta di turisti e curiosi è più che buona, anzi, quasi migliore delle annate pre-Covid come confermano sia il presidente del Consorzio RivaInCentro Andrea Reigl che quello di Assocentro Andrea Cobbe: «Siamo partiti veramente molto forte - commenta Reigl - Tantissimi italiani ma anche stranieri, tedeschi in primis ma anche brasiliani. La percezione in termini di presenze è superiore a quella degli anni passati. La nostra formula che punta sull'eccellenza dei prodotti trentini piace, dopodiché dobbiamo sempre crescere e migliorare. Ci attendiamo una risposta ancora migliore la prossima settimana: dal 1° dicembre, dopo la fiera di S. Andrea, il Natale a Riva entra veramente nel vivo».

Di risposta oltre le aspettative parla anche il presidente di Assocentro Andrea Cobbe: «Gli hotel aperti sono pieni fino al ponte dell'Immacolata e le presenze sono quasi superiori al 2019, l'ultima annata "normale". Il primo weekend era andato ancora meglio ma tra ieri e oggi (sabato e domenica per chi legge, ndr.) hanno aperto diversi altri mercatini e quindi la concorrenza è aumentata. Comunque le prospettive sono molto buone. Meno pullman organizzati e più famiglie singole, va molto bene la proposta food, per il resto è presto per fare bilanci».

I Mercatini di Arco e di Riva sono proposte affermate e apprezzate su scala nazionale, così come lo è quello caratteristico nel borgo medioevale di Canale di Tenno che ha aperto i battenti domenica. Alla cerimonia d'inaugurazione, oltre al sindaco Giuliano Marocchi e al presidente della Comunità di Valle Claudio Mimiola, hanno preso parte il numero due della giunta provinciale Mario Tonina e l'assessore allo sviluppo economico Achille Spinelli. «Manifestazioni come questa non si improvvisano ma si costruiscono nel tempo grazie a tutti i volontari che con impegno e professionalità contribuiscono al successo di questa iniziativa - ha sottolineato Tonina al taglio del nastro - I numeri di questo Natale sono promettenti - ha aggiunto l'assessore provinciale Spinelli - anche per iniziative come questa che sanno coniugare l'aspetto commerciale dei prodotti trentini, la tradizione e la cultura. L'augurio è che sia davvero un Natale di ripartenza».

Per Canale di Tenno è la diciottesima edizione del Mercatino di Natale, 61 gli espositori che propongono prodotti artigianali del territorio, e una macchina di volontari («Vero motore e cuore delle piccole comunità come la nostra» ha sottolineato Marocchi) sempre più organizzata ed efficiente. Ieri mattina, sempre a Canale e a Casartisti, è stata inaugurata anche la mostra «Carlo Cainelli. Un segno virtuoso», dedicata alla figura e all'opera del pittore e incisore trentino. P. L.