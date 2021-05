Vaccinazioni, la prossima settimana sarà operativo il nuovo drive through

ARCO. Sarà operativo dall'inizio della prossima settimana il nuovo centro vaccinale realizzato ad Arco.

Si tratta del secondo drive through in provincia di Trento, dopo quello operativo al PalaTrento (nel capoluogo è in costruzione una nuova area ad hoc che sarà pronta fra poco).

Ad Arco il nuovo centro, dotato di tre linee vaccinali per somministrazioni direttamente in automobile, è stato allestito in un piazzale messo a disposizione dalla ditta Arcese, in via Aldo Moro 95.

"Il nuovo centro vaccinale spiega la Provincia - così come altri centri dell’Apss, è stato realizzato dal Dipartimento infrastrutture dell’Apss in collaborazione con la Protezione civile del Trentino e il Servizio ripristino e valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento.

Grazie alla collaborazione con le Amministrazioni comunali di Arco e di Riva del Garda e alla fondamentale disponibilità della ditta Arcese è stato identificato lo spazio idoneo a rispondere alle esigenze dell’Apss.

La somministrazione in modalità drive through permetterà di aumentare la capacità vaccinale, consentendo una maggiore rapidità di afflusso e di deflusso delle persone che aderiscono alla vaccinazione, oltre a permettere il mantenimento delle distanze e di conseguenza una maggiore sicurezza per i cittadini.

I tempi, calcolati per la vaccinazione, dall’accettazione alla somministrazione, sono di circa due minuti a cui si aggiungono 15 minuti di attesa, dopo la somministrazione, all’interno del parcheggio, in un’area dedicata a garantire un’immediata assistenza negli eventuali casi di reazioni avverse a rapida insorgenza.

Le vaccinazioni al drive through di Arco saranno effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 16.

Si inizierà con una somministrazione di 300 vaccini al giorno e si stima che a pieno regime si potranno superare il migliaio di dosi al giorno.

Per favorire il regolare flusso alle vaccinazioni si ricorda di rispettare gli orari dell’appuntamento e di non arrivare con troppo anticipo.

Per ridurre i tempi si consiglia di indossare una maglietta a manica corta e di presentarsi con i moduli per la vaccinazione già compilati scaricabili dal sito Apss".