Ad Arco il sindaco uscente Alessandro Betta trionfa nel ballottaggio: per lui vittoria con 4.133 voti (60,99%) contro Giacomo Bernardi sostenuto dalla Lega e dal centrodestra che ha preso 2.643 voti (39.01%).

Tutti e due andavano al voto senza alcun apparentamento o alleanza formale. Il sindaco Betta partiva davanti di quasi 11 punti a Giacomo Bernardi (34,40% rispetto al 23,59%).

Ad Arco oggi ha votato il 47,21% degli aventi diritto.

Nel consiglio entrano, con Betta, Chiara Parisi, Giacono Bernardi, Roberto De Lauresntis.

In maggioranza 3 seggi a Arco Civica e Autonomia; 2 per Unione per il Trentino UPT, 1 a testa per Pensarcomune, Arco bene Comune Futura Verdi e Sinistra, 7 per il PD Partito Democratico.

Per Chiara Parisi 1 seggio alla Civica Olivaia.

In opposizione 1 seggio alla lista Siamo Arco e 1 seggio alla Lega Salvini. Infine 1 seggio alla lista Civica De Laurentis.