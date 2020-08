Preoccupa in queste ore la situazione del Sarca da Sarche alla foce nel lago di Garda: grazie alle reti posate sabato dai vigili del fuoco di Riva, è stato possibile bloccare tonnellate di detriti e tronchi portati dalla piena.

L’onda di massimo livello è attesa entro le ore 16 ma già adesso le reti (800 metri di sbarramento) hanno raccolto più materiale di quello portato dalla tempesta Vaia.

I Vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere lo sbarramento, sul posto anche gli uomini della Polizia di Stato.

Nel tratto delBasso Sarca preoccupano le esondazioni: sacchetti di sabbia sono stati posizionati a Arco (nella zona del ponte vecchio ed al Linfano). A minuti è attesa la chisura della statale fra il Linfano e Arco, con l’acqua che trabocca dalle campagne allagate. Chiusa anche la pista ciclabile, dove ormai il livello del Sarca raggiunge l’asfalto e lo lambisce.

Per ora, parere negativo alla richiesta del Veneto di aprire la galleria Adige-Garda per proteggere la città di Verona dalla piena del fiume Adige.

Drammatico l’appello del sindaco Alessandro Betta: «Vi confermo la situazione di emergenza e pericolo sul fiume Sarca. Rispetto al mio precedente messaggio di allerta, ora però abbiamo dei dati che permettono qualche previsione più sicura rispetto a appunto a prima. Sembra infatti che siamo in ondata di piena, al limite ancora delle quantità che però non modifichino troppo negativamente la situazione attuale. Vi prego di stare LONTANI dal FIUME SARCA... ci aggiorniamo nelle prossime ore e per favore informate tutte le Persone che possono essere interessate da questa emergenza».

GUARDA LE FOTOGRAFIE

Vai alla Fotogallery

GUARDA I VIDEO