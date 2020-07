Incidente stradale ieri mattina a Vignole di Arco. Complice il temporale che ha messo fuori uso il semaforo all’incrocio della statale e cioè viale Rovereto, con via Fibbie da un lato e via San Valentino, dall’altro, tre veicoli si sono scontrati tra loro, una quarta ha tamponato una delle stesse e quattro persone sono finite all’ospedale di Arco.

Erano appena passate le 7.30 quando, per cause in corso di accertamento, una Ford, condotta da un residente, cercava di immettersi da via Fibbie su viale Rovereto. In quel momento però stava arrivando una Fiat Doblò da Arco in direzione Nago e i due veicoli si sono scontrati. La Doblò è finita sulla corsia opposta sbattendo contro un camioncino per il trasporto di rifiuti urbani che voleva svoltare in via Fibbie. Dietro al Doblò un secondo furgoncino non si è fermato in tempo andando a tamponare quello davanti.

È stato dato l’allarme e sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 da Arco, i vigili del fuoco volontari e gli agenti della polizia locale. Quattro le persone rimaste ferite in maniera non grave, che sono state prese in cura dal personale del 118 e poi trasferite all’ospedale di Arco per accertamenti.