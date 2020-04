Si è visto infliggere una multa di 400 euro un uomo che è stato sorpreso in costume da bagno dalla polizia a prendere il sole sulla spiaggia del lago di Garda a Riva. Il tutto nell’ambito dei controlli sul rispetto delle norme sul coronavirus.



Gli agenti del commissariato di Riva hanno inoltre sequestrato ad un cittadino straniero alcune dosi di droga, per uso personale, che era andato ad acquistare fuori comune.



L’uomo, all’andata del suo viaggio, era fra l’altro incappato in un controllo della Polizia stradale di Riva la quale, non trovando giustificazione nelle sue motivazioni, gli aveva contestato una sanzione di 533 euro.