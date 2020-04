In pochi minuti (una dozzina) da Mori a Riva del Garda lungo la temuta "Loppio Busa", uno dei tratti stradali più congestionati del Trentino e del nord Italia in occasione di ogni fine settimana da primavera ad autunno inoltrato. E' stato questo a Pasquetta l'effetto del traffico turistico che, in occasione della Pasqua 2020, è stato cancellato dal lockdown dovuto all'epidemia di coronavirus.

Su un tratto di strada percorso in ogni altra Pasquetta da migliaia di veicoli, con tempi di percorrenza anche di un'ora e mezza per fare 14 chilometri, questa volta i veicoli incrociati si sono contati sulle dita di una mano...

GUARDA IL VIDEO