E' la terza volta in poche settimane: nuovamente chiusa - dal tardo pomeriggio - la statale fra Riva e Torbole per caduta sassi dal Brione. Alcuni sassi di piccole dimensioni hanno colpito le auto in tranbsito, fortunatamente senza provocare feriti, ma solo danni alle carrozzerie.

Sul posto i Vigili del Fuoco volontari ed i Carabinieri, che insieme al personale del Servizio Strade della Provincia dovrà però attendere domani per una verifica più approfondita.

La strada era stata chiusa a fine novembre per la caduta di grossi massi sulla ciclabile. Poi, nuovamente, il 26 dicembre. La bonifica aveva poi rimesso in sicurezza la parete anche con l'uso di micro-cariche esplosive.

Oggi il nuovo cedimento, e ora si prospetta una chiusura più lunga per risolvere il problema. (foto SALVI)

