E’ stato fatto brillare alle 14.44 di oggi il grande masso pericolante sulla parete orientale del Brione andato letteralmente in frantumi con l’utilizzo di microcariche esplosive e diversi brillamenti in successione opera della fuochista Anna Bogo.

Ora sarà possibile fare il punto sia sulla situazione della parete e su quella della sottostante paramassi.

Confermata la chiusura della Ss240 fino a venerdì 29. Riaprirà dunque solo sabato.

Era speranza diffusa tra le centinaia di automobilisti che ogni giorno sono condannati a fare il periplo del Brione (una decina di chilometri, 15 minuti almeno con i semafori della provinciale 118) che si potesse riaprire ieri od oggi visto che la chiusura risale a martedì 19.

Automobilisti e pendolari a parte il disagio è anche delle attività commerciali che si trovano lungo la Riva-Torbole. Alberghi e ristoranti sono per lo più chiusi (ma con qualche eccezione), ma il flusso di traffico deviato verso Arco già da Nago complica la vita anche ai distributori di carburante torbolani, a qualche pizzeria rivana di un desolato viale Rovereto e ad esempio al supermercato «Lidl» che si trova oltre la deviazione e ha fatto installare appositi cartelli per segnalre alla clientela che in realtà è aperto. Non resta che attendere.

