PANAROTTA. Una discesa di 2,3 chilometri, 260 metri di dislivello e circa 12 minuti di percorso a bordo dei mountain cart. È la nuova proposta della Panarotta per ampliare le attività disponibili anche durante la stagione estiva e puntare su una frequentazione della montagna che non sia legata esclusivamente allo sci.

La “Panarotta Eagle Run – Mountain Cart Experience”, promossa dalla società Lagorai 2002, è stata presentata questa mattina al Rifugio Chalet Panarotta. Una volta completata la discesa, persone e veicoli possono tornare al punto di partenza utilizzando l'impianto di risalita. I mountain cart sono disponibili in diverse misure, così da poter essere utilizzati da persone di età e corporatura differenti.

Alla presentazione ha partecipato anche il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, che ha sottolineato il ruolo della collaborazione tra le diverse realtà locali. «Desidero complimentarmi con tutti coloro che hanno contribuito a questa nuova proposta a favore dello sviluppo di questo territorio. Un’iniziativa resa possibile dalla sinergia fra organizzatori, amministratori, imprenditori e volontariato». Secondo Fugatti, il progetto rappresenta un ulteriore passo verso la valorizzazione della Panarotta al di fuori del periodo invernale.

Sul lavoro portato avanti dal territorio sono intervenuti anche il presidente di Lagorai 2002 Stefano Frisanco e quello della Comunità Alta Valsugana e Bernstol Andrea Fontanari. Dopo la presentazione, Fugatti, diversi amministratori e numerosi turisti hanno provato direttamente la nuova discesa con partenza dal Rifugio Chalet Panarotta.

All'iniziativa erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Pergine Valsugana Marco Morelli, il sindaco di Levico Terme Gianni Beretta e la consigliera provinciale Stefania Segnana, oltre ai rappresentanti di Soccorso alpino, Apt, Asuc e Trentino Sviluppo.

La nuova esperienza si inserisce nel più ampio progetto per il rilancio della Panarotta. A luglio è stato infatti firmato un protocollo d'intesa tra Trentino Sviluppo, Lagorai 2002, Trentino Marketing e Azienda per il Turismo Valsugana. L'obiettivo è costruire un'offerta capace di richiamare visitatori durante tutte le stagioni, rivolgendosi agli sportivi ma anche alle famiglie e a chi cerca attività e occasioni di svago all'aria aperta.