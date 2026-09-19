PANAROTTA. Mille nuovi alberi messi a dimora e centinaia di persone con la vanga in mano per contribuire alla rinascita dei boschi. Si è svolta ieri 19 settembre in Panarotta la quinta edizione della Foresta degli Innovatori, l’iniziativa promossa da Vaia a otto anni dalla tempesta che nel 2018 devastò ampie aree forestali del Trentino.

La giornata, dedicata al tema “Fuori Focus. Dove metti l’attenzione?”, ha alternato talk, laboratori e attività per bambini, con il coinvolgimento anche del Muse e di altre realtà del territorio. Il momento centrale è stato la piantumazione collettiva di mille alberi in una delle zone colpite da Vaia, che si aggiungono agli oltre 4mila già piantatinelle precedenti edizioni.

All’appuntamento ha partecipato anche l’assessore provinciale Francesca Gerosa, insieme al presidente della Comunità di Valle Andrea Fontanari, all’assessore di Pergine Carla Zanella e al presidente dell’Apt Valsugana e Lagorai Denis Pasqualin. «Prendere coscienza del ruolo che tutti noi dobbiamo avere nei confronti dell’ambiente è un processo culturale», ha sottolineato Gerosa.

Nel corso della giornata è stata presentata anche l’evoluzione di Vaia Focus, l’amplificatore ottico per smartphone realizzato utilizzando legno recuperato dopo la tempesta. «La Foresta degli Innovatori cresce insieme alle persone che scelgono di farne parte», ha spiegato il presidente e cofondatore di Vaia Federico Stefani. A chiudere la quinta edizione è stata la musica degli Ex-Otago.