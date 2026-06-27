ISCHIA DI PERGINE. Ha perso il controllo della sua macchina ed è finito fuori strada, terminando la corsa nel piccolo orto di un'abitazione sottostante. L'incidente è avvenuto poco dopo le 4 di questa notte, 27 giugno, a Ischia di Pergine.

Alla guida c'era un 40enne, soccorso dal personale sanitario e trasportato in ambulanza all'ospedale Santa Chiara di Trento. Non avrebbe riportato ferite gravi.

Per recuperare l'auto sono arrivati i vigili del fuoco permanenti di Trento con l'autogru e i vigili del fuoco volontari di Pergine.