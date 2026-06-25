PERGINE VALSUGANA. Un 30enne tunisino, residente in Valsugana, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver cercato di investire un altro giovane al termine di una lite. L'uomo si trova ora nel carcere di Trento. L'episodio è avvenuto in via Maier, nel centro di Pergine Valsugana, dove al Numero unico di emergenza 112era stata segnalata una rissa.

Quando i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Borgo Valsugana sono arrivati sul posto hanno trovato soltanto un'auto incidentata e abbandonata, mentre le persone coinvolte si erano già allontanate.

Le indagini, avviate immediatamente attraverso le testimonianze raccolte e l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire quanto accaduto. Secondo i militari, dopo una lite per futili motivi il 30enne sarebbe salito improvvisamente sulla propria auto tentando di investire il rivale e di schiacciarlo contro una palazzina.

Il giovane preso di mira è però riuscito a scansarsi all'ultimo istante, evitando di essere travolto. L'auto ha quindi terminato la sua corsa schiantandosi violentemente contro l'edificio. Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno arrestato il 30enne, già noto alle forze dell'ordine, che è stato trasferito nel carcere di Trento con l'accusa di tentato omicidio.