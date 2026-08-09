VETRIOLO. Un incendio ha interessato alcune balle di paglia nella prima mattinata di oggi, domenica 9 agosto, in località Pian della Casara, nella zona di Vetriolo, nei pressi della Lupa. L’allarme è scattato alle 5.50, con la chiamata selettiva partita da Trento.

Sul posto sono intervenuti circa 30 vigili del fuoco volontari. Mobilitati i corpi di Levico Terme, con due mezzi APS e il Rover con carrello per gli incendi boschivi, Pergine Valsugana e Vignola Falesina, entrambi con una minibotte.

Le squadre hanno provveduto innanzitutto a circoscrivere le fiamme, bagnando l’area circostante per evitare che il rogo potesse propagarsi. Una volta spento l’incendio è iniziato il lavoro di smassamento della paglia, seguito dalla bonifica dell’intero perimetro.

Alle operazioni hanno collaborato anche gli operai del Comune di Levico Terme, intervenuti con una ruspa per agevolare lo smassamento. Presenti inoltre la Forestale di Pergine e i carabinieri di Sant’Orsola, che hanno effettuato i rilievi necessari per accertare le cause dell’incendio. L’intervento si è concluso intorno alle 10.30, con il rientro delle squadre.