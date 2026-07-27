CANZOLINO. Lieto fine questa mattina per un cane rimasto intrappolato in un laghetto a Canzolino, nel comune di Pergine Valsugana. L'animale, disperso dalla notte precedente, era finito in acqua e non riusciva più a raggiungere la riva.

L'allarme è scattato alle 8.20. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Pergine Valsugana, che hanno avviato immediatamente le operazioni di recupero.

Due pompieri, indossato l'idrocostume, hanno raggiunto il cane in acqua e lo hanno riportato in sicurezza sulla sponda. L'animale è stato quindi trasportato nella caserma dei vigili del fuoco, dove la lettura del microchip ha permesso di risalire al proprietario.

Il cane, seppur visibilmente stanco e spaventato per la disavventura, è risultato in buone condizioni di salute ed è stato riconsegnato al suo proprietario.