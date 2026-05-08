TRENTO. Momenti di pericolo nei giorni scorsi sulla statale 12, dove un autoarticolato è stato segnalato al 112 mentre procedeva a zig zag, mettendo a rischio gli altri automobilisti. La chiamata è arrivata alle 12.30 e una pattuglia della Polizia locale è intervenuta in pochi minuti.



Gli agenti hanno intercettato il mezzo alle 12.34, all’ingresso dell’area Eni in direzione sud. Il camion, immatricolato in Polonia, era condotto da un uomo di origine russa con documenti bielorussi. L’autista è stato trovato seduto alla guida con il motore acceso, in evidente stato di alterazione: sguardo perso, difficoltà a parlare e un forte odore di alcol.



All’interno della cabina gli agenti hanno rinvenuto un grande sacco pieno di bottiglie vuote di superalcolici. L’uomo è stato accompagnato al comando per l’alcoltest: il primo soffio ha registrato 3,35 g/l, il secondo 3,31 g/l, valori oltre sei volte il limite di legge. Per l’autista sono scattati il ritiro immediato della patente e il sequestro dell’autoarticolato, che è stato rimosso dalla sede stradale.