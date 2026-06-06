TRENTO. È un cittadino italiano di 27 anni residente a Pergine Valsugana, in Trentino, l’uomo arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale per una discussione per una mancata precedenza ed un sinistro stradale sfiorato lungo via al Lago.

Il 27enne, già noto alle forze dell'ordine, è sceso dal veicolo e, impugnando una roncola, si è sfogato rabbiosamente sul parabrezza dell'altra auto frantumandolo e terrorizzando la famiglia all'interno.

I due bambini sarebbero anche stati raggiunti da alcune schegge del parabrezza infranto.

Successivamente, pare che il 27enne sia anche risalito sulla propria auto tentando di investire il capofamiglia. Sul posto i carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Borgo Valsugana e la polizia locale Alta Valsugana: durante l'arresto il 27enne ha colpito con un pugno un agente della polizia locale, che è rimasto contuso.