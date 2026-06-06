TRENTO. Nuovo inquietante episodio di violenza, questa mattina, a Pergine Valsugana, dove un banale diverbio tra automobilisti è degenerato fino a sfociare in un'aggressione a colpi di roncola.

È successo poco prima delle 12 di oggi, in via al Lago. Secondo le prime informazioni raccolte, dopo un acceso scambio di insulti e minacce uno dei due conducenti sarebbe sceso dalla propria vettura impugnando una roncola. L'uomo avrebbe quindi colpito più volte il cofano e il parabrezza dell'altra auto, provocando il panico tra i presenti e tra gli occupanti del veicolo preso di mira.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari, i carabinieri della stazione di Pergine Valsugana e gli agenti della Polizia Locale Alta Valsugana. Dalle prime notizie sembra che una persona sia rimasta ferita, ma al momento non sono state diffuse informazioni sulle sue condizioni. Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato all'aggressione. Gli investigatori stanno verificando se all'origine del litigio vi sia stato un contatto tra le due auto oppure una discussione nata in seguito a una manovra stradale contestata.

Gli accertamenti sono in corso per ricostruire con precisione quanto accaduto.