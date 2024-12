Ss47, ennesimo incidente nei pressi della Galleria dei Crozi: enormi disagi alla circolazione

TRENTO. Ancora una mattinata di disagi per i pendolari che percorrono la SS47 della Valsugana. Un incidente verificatosi poco dopo le 8 di questa mattina, 16 dicembre. ha mandato in tilt la viabilità all'altezza della Galleria di Crozi, in direzione Trento.

L’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha causato lunghe code e rallentamenti, mettendo a dura prova la pazienza degli automobilisti diretti verso il capoluogo trentino nell'ora di punta. Dalle prime informazioni sarebbero rimaste ferite due persone.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per gestire il traffico, insieme al personale tecnico per ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.