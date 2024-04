Controlli straordinari a Pergine: 87 identificati, una denuncia e trovato un involucro contenente droga

PERGINE. Più di 80 persone identificate, un giovane denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità e degli stupefacenti sequestrati. È questo - si apprende - l'esito dell'operazione di controlli straordinari effettuati ieri, 3 aprile, dalla Polizia di Stato nel comune di Pergine Valsugana. L'attività di controllo e prevenzione è stata effettuata dal personale dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e della Squadra mobile, assieme agli equipaggi del Reparto prevenzione crimine "Lombardia" e dell'unità cinofila antidroga della Guardia di finanza.



L'obiettivo era prevenire i furti in abitazione e le risse tra giovanissimi, in particolare nell'area della stazione ferroviaria. Complessivamente sono stati così controllati due esercizi commerciali, identificate 87 persone e denunciato un giovane italiano per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.



Inoltre, è stato sequestrato un involucro contenente sostanza stupefacente, abilmente nascosto.