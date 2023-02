L'addio a Mara Giovannini: oltre sei anni fa fu investita mentre era in bicicletta

TRENTO. Il forte e generoso cuore di Mara Giovannini si è fermato per sempre.

A oltre 6 anni e mezzo dal terribile incidente che il 1° luglio 2016 segnò tragicamente la sua vita, mercoledì scorso la 51enne operatrice sanitaria di San Mauro di Piné si è spenta nella casa di riposo di Povo, dove era ricoverata.

Mara Giovannini non si era infatti più ripresa dal terribile schianto in bicicletta, avvenuto nella serata del 1° luglio nella centrale via Battisti, a Baselga.

Mara, che amava i viaggi internazionali negli angoli più diversi del mondo, le lunghe camminate e arrampicate in montagna, le pagaiate sul dragon boat e le uscite in bici, stava rientrando a casa da un giro in bicicletta sulle strade dell'Altopiano di Piné quando fu urtata e gettata a terra da un'utilitaria.

I funerali si terranno oggi, sabato 4 febbraio, alle 14.30 nel piccolo cimitero della storica chiesa di San Mauro, sono stati preceduti ieri sera dalla recita del santo rosario, dove in tanti si sono stretti accanto al dolore della famiglia.

