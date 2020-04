Si è spento a 94 anni martedì sera Mario Leonardelli, il pioniere della catena di negozi di elettrodomestici diffusa ora in tutta la regione. Da qualche anno era ospite della casa di riposo in via Marconi e, per le disposizioni sul coronavirus, ovviamente, la cerimonia funebre avverrà in forma privata.



Una storia, quella della «dinastia Leonardelli», che si lega a doppio filo con l’evoluzione della stessa città di Pergine: fra poco più di due settimane, precisamente il 7 maggio, saranno infatti ben 74 anni che dire Leonardelli, a Pergine, si declina immediatamente con il negozio di elettronica ed elettrodomestici.



Tanto è passato da quando, nel 1946, Mario firmò la licenza per aprire il suo primo negozio in via Pennella, forte della passione per l’elettricità: durante il periodo della guerra, nella sua casa di Susà, era riuscito a costruire un apparecchio radio perfettamente funzionante con materiale di recupero e anche residuati bellici; apparecchio che, con l’aiuto di un amico falegname, viene messo in vendita per permettere ai due amici di sbarcare il lunario. Una storia che nasce quasi per caso, ma che segna una vita, una generazione, ed anche una città.





Pochi anni più tardi, nel 1953, Mario trasferì il negozio in via Crivelli: il destino lo portò a conoscere qui la sua futura moglie, Rosaria Fontanari, che faceva la commessa proprio nel negozio di fronte al suo. Mario e Rosaria convoleranno a nozze nel 1964. Il matrimonio darà alla coppia tre figli: Mariagrazia (1964), Riccarda (1966) e Giuseppe (1968), la seconda generazione che oggi gestisce l’azienda.

Nel 1967 un altro trasferimento, sempre in via Crivelli, dove l’azienda cresce e si amplia, con un successivo ingrandimento nel 1993, portando il negozio a diverse centinaia di metri quadrati di superficie.





Nel 1998 però il Comune di Pergine chiude al traffico la via, rendendo complicato l’accesso diretto per i clienti: nuovo trasferimento, questa volta in viale Dante, nel complesso alla rotatoria del platano, con 1.000 metri quadrati a disposizione. Gli affari vanno talmente bene che nel 2003 una nuova sede apre a Borgo, presso il centro commerciale «Le Valli» (600 metri quadrati), e nel 2006 un’altra ad Arco (1000 metri quadrati), oltre all’ultimo trasferimento a Pergine, sempre in viale Dante, nell’attuale collocazione. Nel 2012 nasce un punto vendita a Rovereto, dedicato alla telefonia e all’informatica, e nel 2013 il Gruppo Leonardelli si espande anche in Alto Adige, aprendo con insegna Trony un negozio a Bolzano e uno a Bressanone.



Oggi, alla seconda generazione, si sta affiancando anche la terza con Stefano, figlio di Mariagrazia, e i dipendenti sono più di ottanta. Sono ancora al lavoro alcuni assunti da Mario, molti anni fa, e ne serbano il ricordo di un mentore vero e proprio.



Quello che, in partenza, era praticamente un polveroso negozietto che, vista l’epoca, sembrava una scommessa, oggi è a tutti gli effetti un impero, una storia di successo ed anche di amore, come testimoniano le toccanti parole che la moglie Rosaria ha volute dedicare all’amato Mario: «Amore caro, amore bello, amore mio, ormai da tanto tempo non ero più nella tua mente. Ti amavo però, con tanta insistenza che, dopo le preghiere della sera, quando appoggiavo le mie labbra sulle tue per il bacio della buona notte, sì, in quella breve intimità ho capito, mi riconoscevi! Un leggero sorriso, gli occhi lucidi, contraccambiavi il mio bacio. Mi avevi riconosciuta come tua sposa, ero felice! Ora devo lasciarti andare per altre vie, verso gli angeli e i santi del Paradiso. Che Dio ti tenga vicino nella