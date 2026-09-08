PRESENA. Il sistema radio Tetra utilizzato in Val Genova durante l’emergenza legata alla colata detritica del rio Gabbiolo potrebbe diventare una presenza stabile sul territorio. È quanto emerso in Consiglio provinciale, dove Vanessa Masè (La Civica) ha chiesto alla Giunta di rendere permanente il ponte radio sperimentato in via provvisoria.

La risposta è arrivata dall’assessore Mario Tonina, che ha confermato l’intenzione di stabilizzare le comunicazioni radio a supporto delle emergenze.

L’impianto attualmente presente in Val Genova ha però caratteristiche provvisorie e presenta alcune difficoltà logistiche legate alla stagione invernale. Per questo le attrezzature verranno smontate durante l’inverno e sarà valutata la possibilità di riposizionarle in primavera.

La prospettiva indicata dalla Provincia è però più strutturale: l’installazione definitiva del sistema radio Tetra è prevista a Presena 3000.

Il tema è particolarmente legato alla sicurezza e alla capacità degli operatori di comunicare in modo affidabile nelle aree montane, soprattutto durante interventi complessi di Protezione civile e soccorso.

Masè ha espresso soddisfazione per la risposta, ricordando anche l’impegno degli operatori e dei volontari intervenuti per mettere in sicurezza la valle.